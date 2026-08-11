Женската А група по баскетбол със 7 отбора от следващия сезон

Седем отбора ще участват през новия сезон в женската А група. Това стана факт след края на срока за подаване на заявки, който изтече на 10 август. Новината обявиха официално от Българската федерация по баскетбол.

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В родния елит след известна пауза се завръщат четири отбора. Това са Септември 97, Славия, Шампион 2006 и Локомотив София. Те ще се присъединят към трите тима от миналия сезон – шампионът Монтана 2003, Рилски спортист и Берое Стара Загора.