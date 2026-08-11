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Политехника се подсили под коша

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Още един нов играч в рамките на деня за дебютанта в НБЛ.

политехника подсили коша
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В Политехника нямат спиране от гледна точка на трансферите. След като само по-рано през деня се сдобиха с Янислав Димитров, дебютантът в НБЛ привлече попълнение №6, което се явява четвърто сред новопривлечените българи. Под коша на отбора от Дупница ще действа Иво Корестилов, обявиха днес официално от клуба. Бившият младежки национал и дупничани постигнаха съгласие за следващия сезон.

Подобно на Димитров, тежкото крило, за което не е чужда и играта като център, също бе сред основните фигури в Ботев 2012 през 2025/2026. Присъствието на бургазлията бе важно за тима от Враца, който още при дебютното си участие в НБЛ успя да си осигури място в първия кръг на плейофите. Корестилов записа средно по 6.4 точки, 3.3 борби и 1.0 асистенция за 34 мача във всички турнири с Ботев.

На професионално ниво 21-годишният играч се е подвизавал още в Балкан и във втория отбор на „зелените“. На сметката си с първия тим на балканци 205-сантиметровият баскетболист има сребро в родния елит и медал със същия цвят в турнира за купата на страната, както и бронз в НБЛ. С втория отбор пък спечели бронза в ББЛ А група.

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#Иво Корестилов #НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Политехника

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