Балкан привлече австралийското крило Дейвид Оквера

Баскетболният шампион Балкан Ботевград информира за привличането на още едно ново попълнение за следващия сезон 2026/2027 - Дейвид Оквера.

"Австралийското крило с южносуданско потекло идва при нас с опит от най-високото ниво на австралийския баскетбол - играл е за Мелбърн Юнайтед и Пърт Уайлдкатс, преди последно да защитава цветовете на Ийст Пърт Игълс", написаха от Балкан на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук, отбелязвайки височината от 208 сантиметра на 24-годишния баскетболист.