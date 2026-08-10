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Балкан привлече австралийското крило Дейвид Оквера

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Спорт
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208-сантиметровият баскетболист последно защитава цветовете на Ийст Пърт Игълс.

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Снимка: БГНЕС
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Баскетболният шампион Балкан Ботевград информира за привличането на още едно ново попълнение за следващия сезон 2026/2027 - Дейвид Оквера.

"Австралийското крило с южносуданско потекло идва при нас с опит от най-високото ниво на австралийския баскетбол - играл е за Мелбърн Юнайтед и Пърт Уайлдкатс, преди последно да защитава цветовете на Ийст Пърт Игълс", написаха от Балкан на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук, отбелязвайки височината от 208 сантиметра на 24-годишния баскетболист.

По-рано днес ботевградчани обявиха и трансфера на национала Иван Алипиев.

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