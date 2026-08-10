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Баскетболните национали до 16 г. не издържаха срещу Швеция на европейското

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
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Шансовете за продължаване в следващата фаза за състава на Божидар Гьорев драстично намаляха.

Баскетболните национали до 16 г. не издържаха срещу Швеция на европейското
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Българският национален отбор до 16-годишна възраст допусна втора поредна грешка на европейското първенство в Скопие и Гевгелия, Дивизия Б. Съставът на Божидар Гьорев отстъпи драматично срещу Швеция със 73:81 в мач от четвъртия кръг в група C, който се изигра в зала "Борис Трайковски". Българите имаха своите шансове, но през цялото второ полувреме бяха в ролята на изоставащи и до края не намериха пътя към обрата, с което шансовете им за продължаване за елиминациите намаляха драстично.

На сметката на младите "лъвове" личат две победи и две загуби, като заемат второто място във временното класиране. Утре (вторник) българският тим ще сложи край на първата фаза с мач срещу Люксембург от 19:30 часа българско време.

Елит Диен и Вилхем Линд бяха в основата на двуцифрената разлика за символичните домакини в началните минути. Никола Тодоров, Николай Цоков и Марин Йощовски предоставиха възможност на символичните гости да надигнат глава, както и да сътворят обрат, но шведите изкопчиха точка актив края на дебютната част.

Смяната на водачеството бе на дневен ред на старта втория период, в който мисията за взимане на надмощие се оказа трудна задача. Българите нарушиха за момент статуквото и не бяха далече от двуцифрената разлика, но Линд се активизира и помогна на скандинавците за финален щурм, за да се приберат в съблекалнята при 38:37.

Шведският отбор постави солидно начало на второто полувреме и погледна смело към двуцифрената разлика, изкована от Александър Лукич-Гаврич, Диен и Линд. До края на третата част младите „лъвове“ не намериха отговор на шведското предизвикателство и техните съперници се радваха на аванс от 10 точки.

Точните стрелби на Николай Николов Йошовски върнаха надеждите на българския тим, който се доближи до минус 3 в средата на финалната десетка. Лукич-Гравич отговори и запази спокойствието в шведските редици. Пореден щурм, този път дело на Йошовски и Цоков, отново даде тон на българския тим да мечтае за обрат, стопявайки изоставането му само до 4 в последните 20 секунди, но шведският отбор не трепна до края.

Марин Йошовски бе над всички за българите със своите 20 точки, 5 борби и 6 асистенции. Николай Цоков има 16, 5 овладени под двата ринга топки и 6 откраднати топки. Борис Цоков приключи с 12 и 7 овладени под двата коша топки.

Александър Лукич-Гравич блесна за шведите с 26 точки 5 борби.

#Национален отбор на Швеция по баскетбол за момчета до 16 години #Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие и Гевгелия #Български национален отбор по баскетбол за момчета до 16 години

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