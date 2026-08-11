15 отбора подадоха заявки за участие в А група - мъже по баскетбол

Общо 15 отбора ще бъдат част от А група – мъже, която от следващия сезон отново ще се организира от Българската федерация по баскетбол. Срокът за подаване на заявки бе до 10 август, като бе запълнена максималната бройка на тимове, заявили участие.

Това са Етър 49, Велбъжд 2002, Видабаскет, Берое Стара Загора, Сливен баскет, Вълци Разград, Шоутайм, Черно море Тича, Шумен, Балкан, Стар Баскет, Хасково, Ънстопабъл, Чавдар и Левски. Първоначално тимовете трябваше да бъдат 14 и разделени на Изток и Запад. Все пак форматът на втория ешелон ще се преразгледа, тъй като подадените заявки са 15.

Първенството през новия сезон ще се проведе в два етапа - редовен сезон и плей-ин/ плейофи. В първия се играе по системата “всеки срещу всеки” - в мачове на разменено гостуване. Във втория (заключителен) етап на първенството отборите играят плей-ин и плей-оф мачове по система, описана в секцията ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ от наредбата за провеждане на първенството.

Шампионът на А-група за сезон 2026-27г. има право да играе в НБЛ за сезон 2027-28г. Вицешампионът на А-група за сезон 2026-27г. има право да играе бараж за участие в родния елит през 2027-28г. Баражът е в 1 мач, като ще бъде с класиралия се на XIII място в НБЛ. Домакин на баража е класиралия се на XIII място в НБЛ. Той се провежда до една седмица след края на турнира 11-14 място в родния елит.

Официалният жребий за сезона в А-група ще бъде изтеглен на 14-и в зала „Триадица“ и ще стартира от 11:00 часа, като ще бъде предаван в каналите на БФБ.