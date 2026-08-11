Балкан си осигури услугите на още един национал

В Балкан са под пара със селекцията. „Зелените“ добавиха към редиците си своето второ българско и общо трето ново попълнение за лятото. Екипът на балканци ще носи и Александър Стоименов, обявиха днес официално от клуба. Българският национал ще се изявява с цветовете на балканци от следващия сезон.

Гардът прекара 2025/2026 във Войводина Нови Сад, където бе сред ключовите фигури. Софиянецът помогна на сърбите да намерят място в първия кръг на плейофите във втора дивизия на Адриатическата лига. Стоименов остави срещу името си средни показатели от 9.7 точки, 3.4 борби и 2.9 асистенции за 29 мача в елита на западната ни съседка, докато в Адриатика приключи с по 13.5 точки, 3.0 овладени под двата ринга топки и 3.2 завършващи подавания.

Преди това 24-годишният баскетболист натрупа опит в БУБА Баскетбол и словенския Терме Олимпия Подчетъртек. Той остави след а в състава на Терме, като бе избран за Най-добър чуждестранен играч. На сметката си с БУБА има титла в А група и Купа на БФБ.

198-сантиметровият стрелец е бивш възпитаник на Колин Колидж между 2020 и 2022 година.