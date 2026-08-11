политехника привлече пети нов баскетболист

В Политехника също нямат намерение да спират с работата по окомплектоването на състава. Дебютантът в НБЛ се сдоби с трето ново българско и пето лятно попълнение. С отбора от Дупница подписа Янислав Димитров, обявиха днес по-рано официално от клуба. Младежкият национал ще играе за „лилаво-оранжевите“ през 2026/2027.

През миналия сезон крилото игра за Ботев 2012, като имаше по-ограничена роля. Все пак той помогна на отбора от Враца да си осигури място в първия кръг на плейофите в НБЛ. Софиянецът е неизменна част и от школата на Балкан, като с отбора до 19-годишна възраст стана шампион. Димитров записа средно по 2.0 точки и 1.2 борби за 27 мача във всички турнири за Ботев и с 19-годишните на балканци.

19-годишният играч познава обстановката в Политехника, след като трупаше опит в отбора през 2023/2024. 202-сантиметровият баскетболист премина и през школата на Спортни таланти.