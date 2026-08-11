Второ ново чуждестранно попълнение в баскетболния Берое

Берое Стара Загора също напомни за себе си от гледна точка на селекционния процес. „Зелено-белите“ се похвалиха с втори чужденец, който е четвъртият нов играч през летните месеци. Патрик Емилиен е най-новото име за старозагорския тим, обявиха днес официално от клуба. Канадецът ще играе за Берое по време на сезона, който предстои.

През 2025/2026 крилото показва какво може в Тайгърс Тюбинген. Той е сред най-добрите в състава на германците. Емилиен записва средно по 8.7 точки и 3.9 борби за 22 мача в Про А.

Кариерата на 26-годишния играч преминава още през местния Хъни Баджърс, австрийския Гмунден и финландския Хонка. На колежанско ниво 201-сантиметровия баскетболист играе за Уестърн Мичиган Юнивърсити, Сейнт Франсис Колидж и Мериленд Юнивърсити.