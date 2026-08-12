Балкан подсили състава си с шампион и MVP преди дебюта в Еврокъп

Баскетболният шампион на България Балкан продължава активната си селекция за сезон 2026/2027. Ботевградчани обявиха привличането на американския плеймейкър Дарнел Едж, който ще подсили състава преди историческото участие на клуба в Еврокъп.

Новото попълнение на Балкан пристига със сериозен международен опит, натрупан в първенствата на повече от осем държави. В кариерата си американецът вече е успял да спечели няколко значими индивидуални и отборни отличия.

През 2026 година Едж триумфира в Европейската северна баскетболна лига с Джики Варшава. Две години по-рано гардът става шампион на Косово с Трепча, като силното му представяне му носи и наградата за най-полезен играч във финалите.

"Динамичен и резултатен гард, който носи енергия, лидерство и опит от големите евротурнири, идва точно преди историческия ни дебют в турнира Еврокъп“, представиха новото си попълнение от Балкан.

С привличането на Едж шампионите добавят още опит в задната си линия преди натоварения сезон, в който освен защитата на титлата в България им предстои и ново европейско предизвикателство.