Коди Милър-Макинтайър: Вълнувам се да играя заедно със Саша в Олимпиакос

Българският баскетболен национал Коди Милър-Макинтайър пристигна в Гърция, за да се присъедини към новия си отбор Олимпиакос.

В началото на месеца шампионът на Европа и Гърция привлече американеца с договор за три години.

"Радвам се да съм тук. Вълнувам се за срещата ми с треньорите и играчите. Винаги съм искал да играя в Гърция. Обмислях го през последните 5 години. В Гърция има невероятни играчи и треньорите. Не знам много играчи, които биха отказали", сподели той пред местните медии.

Американецът с български паспорт ще има възможността да играе редом до Везенков и на клубно ниво.

"Вълнуваме се да играя с всеки. Всички в отбора са много талантливи и специални. Монтеро е млад талант. Да играя с такъв талант е дар. Саша е Саша, няма какво повече да кажа. Вълнувам се да работя с треньорите и играчите. Аз съм играч, който е готов да работи. Мисля мач за мач, ден за ден, стъпка по стъпка. Не мисля за далечното бъдеще. Знам какво иска всеки", допълни гардът.

32-годишният играч увери, че ще помогне на отбора със своята енергия и агресия.

"Вълнувам се да играя за Олимпиакос. Играл съм срещу отбора няколко пъти и съм имал добри мачове. Вече съм част от семейството. Олимпиакос е побратимен отбор на стария ми тим. Много съм щастлив и развълнуван. Тук съм, за да помогна на отбора. Да допринеса с енергия и агресията, която притежавам. Надявам се да пасна в отбора и мисля, че ще го сторя", добави плеймейкърът.