Олимпиакос обяви трансфера на американеца с български паспорт Коди Милър-Макинтайър

Настоящият шампион в баскетболната Евролига Олимпиакос обяви официално трансфера на американеца с български паспорт Коди Милър-Макинтайър.

32-годишният баскетболист, който е сред от най-добрите гардове в Европа, подписа тригодишен договор с гръцкия гранд, чийто екип носи и най-добрият български баскетболист Александър Везенков.

Опитният плеймейкър пристига в Пирея след два сезона в сръбския Цървена звезда.

През изминалия сезон на Евролигата Милър-Макинтайър участва в 39 мача, като отбеляза средно по 12.6 точки, 4.5 борби и 7.4 асистенции.