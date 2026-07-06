Педро Мартинес застава начело на баскетболния Реал Мадрид

Баскетболният Реал Мадрид назначи Педро Мартинес за нов старши треньор, след края на едногодишния мандат на Серджо Скариоло.

65-годишният Мартинес пристига в испанската столица, след като ръководи най-успешната кампания в историята на друг испански отбор - Валенсия. Под негово ръководство тимът спечели втората си титла на Испания и за първи път участва във Финалната четворка на Евролигата.

„Това е чест. Това е емблематична институция и клуб с история. Някои от най-добрите играчи и треньори в света са били част от неговата история. Очевидно е гордост да се присъединя към този клуб“, коментира Педро Мартинес пред Real Madrid TV.

„Разбирам наследството на Реал и ще се стремя да дам всичко от себе си, за да отговоря на зададените стандарти“, добави Мартинес.

Мадридският тим ще претърпи реконструкция това лято, като се очаква да се раздели с Трей Лайлс и потенциално с Марио Хезоня.