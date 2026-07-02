Баскетболният Реал Мадрид обяви, че се разделя с треньора Серджо Скариоло

Испанският баскетболен тим Реал Мадрид се раздели официално със старши треньора Серджо Скариоло.

Очаква се клубът да привлече на треньорския пост Педро Мартинес от Валенсия.

„Реал Мадрид и Серджо Скариоло решиха по взаимно съгласие да прекратят неговия етап като треньор на първия отбор.

Реал Мадрид, който винаги ще бъде твой дом, благодари за отдадеността, всеотдайността и професионализма, които показа в нашия клуб“, гласи официалното съобщение от испанския гранд.

Водени от Скариоло, мадридчани отстъпиха пред гръцкия Олимпиакос с 85:92 във финала на Евролигата в края на май в Атина.