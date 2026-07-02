Баскетболният Реал Мадрид обяви, че се разделя с треньора Серджо Скариоло

Очаква се клубът да привлече на треньорския пост Педро Мартинес от Валенсия
Испанският баскетболен тим Реал Мадрид се раздели официално със старши треньора Серджо Скариоло.
Очаква се клубът да привлече на треньорския пост Педро Мартинес от Валенсия.
„Реал Мадрид и Серджо Скариоло решиха по взаимно съгласие да прекратят неговия етап като треньор на първия отбор.
Реал Мадрид, който винаги ще бъде твой дом, благодари за отдадеността, всеотдайността и професионализма, които показа в нашия клуб“, гласи официалното съобщение от испанския гранд.
Водени от Скариоло, мадридчани отстъпиха пред гръцкия Олимпиакос с 85:92 във финала на Евролигата в края на май в Атина.