Саша Везенков-старши за началото на сина си: Треньорът го вкара с шут и оттам всичко тръгна

Бащата на Александър Везенков – Саша, сподели емоционални спомени от началото на кариерата на сина си и радостта от спечелената Евролига с Олимпиакос. Той изгледа на живо финала срещу Реал Мадрид в Атина, определяйки момента като върховен за всяко семейство на спортист.

"На всеки го пожелавам! Това е целта на всички тези години труд. Представяте ли си колко е трудно за цялото семейство – победи, загуби, напрежение... Но вярвахме, че Олимпиакос е най-подготвен и че този път ще се случи“, разказа той.

Везенков-старши се върна и към първите стъпки на сина си в професионалния баскетбол: „Няма да забравя първия му мач с Арис – треньорът го вкара с шут и му каза: „Отивай и играй!“. Той влезе усмихнат и оттам всичко тръгна.“

Въпреки големия успех, бащата на българския национал остава здраво стъпил на земята: „Победите се помнят до вечерта. Когато си носител на Евролигата – два дни, и после продължаваш напред. Най-важното е да са здрави – той, съотборниците му и всички български баскетболисти.“