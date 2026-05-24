Еван Фурние е MVP на Финалната четворка в Евролигата

Френският гард на Олимпиакос Еван Фурние бе определен за „Най-полезен играч“ във Финалната четворка на Евролигата, след като изигра ключова роля за триумфа на гръцкия тим. Във финала срещу Реал Мадрид, спечелен с 92:85, Фурние бе сред най-добрите на паркета.

33-годишният баскетболист завърши срещата с 20 точки, 5 борби и 4 асистенции, като оформи и коефициент на полезно действие от 21. С представянето си той помогна на Олимпиакос да стигне до престижния трофей и логично бе отличен с индивидуалния приз.

За Фурние това е първа титла в Евролигата, както и първо отличие за MVP на Финалната четворка. Преди завръщането си в Европа французинът изгради солидна кариера в НБА, където защитаваше цветовете на отбори като Денвър, Орландо, Бостън, Ню Йорк и Детройт.