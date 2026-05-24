МЕЧТАТА Е ФАКТ! Везенков и Олимпиакос покориха баскетболна Европа (ВИДЕО)

Чете се за: 06:07 мин.
Лидерът на гърците написа нова страница в историята на българския баскетбол, а в тази на българския спорт, стигайки до първа титла в Евролигата.

Александър Везенков увековечи името си в историята на българския баскетбол!!! Бившият играч на Сакраменто Кингс се превърна в първия българин, който стъпи на върха в Евролигата, като го направи със своя любим Олимпиакос в Атина, където няма как да не звучи по-мечтано. Българинът и неговите съотборници оцеляха срещу Реал Мадрид с 92:85 на финала, изигран в "Телеком Сентър". Мачът предложи всичко, което можеше да предложи един финал, особено в заключителните секунди, когато селекцията на Йоргос Барцокас бе на път да изпусне питомното, но в крайна сметка намери рецептата да подчини състава, воден от Серджо Скариоло.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите. Българският национал не направи най-добрия си мач в офанзивен план, но във финалните акорди прояви лидерските си качества във всяко едно отношение, поставяйки името си сред топреализаторите. Крилото се прибра в съблекалнята с 12 точки, 4 борби за 30 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/7 от средна дистанция, 1/1 отвъд дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин гърците завоюваха най-ценния трофей в турнира на богатите за първи път след 13-годишна пауза и общо четвърти в своята история. Освен това "червено-белите" взеха реванш за изключително болезнената загуба преди три години в Каунас, когато отстъпиха срещу испанците след кош в последните секунди. От своя страна "белите", които извадиха огромно сърце и трябваше да се справят с много пробойни под коша, пропуснаха да добавят 12-то злато в своята витрина от най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Така мадридчани добавиха 11-то сребро във витрината си в Евролигата.

Агресивната защита, съчетана с горещата ръка на Трей Лайълс, запали искрата за символичните гости и светкавична двуцифрена преднина в откриващите минути. Символичните домакини взеха частични мерки в дефанзивен план, а Александър Везенков бе лъчът надежда в нападение, но испанците намериха на противодействие на този щурм за аванс от 7 точки в края на встъпителния период.

Повечето аргументи в офанзивен план оставиха водачеството в ръцете на „белите“ и в началото на следващата десетка, която предложи и по-слаба резултатност. Еван Фурние и Алек Питърс си размениха щафетата в точния момент, за да могат гърците да преболедуват феноменалното вкарване на Лайлс и да се оттеглят в съблекалнята при 46:44.

Стрелбата зад дъгата се оказа верен приятел и за двата отбора на старта на третата част, когато балансът на силите бе изравнен, включително и на светлинното табло. Усилията на Марио Хезоня и Андрес Фелис бяха материализирани в ново еднолично водачество, което мадридчани опазиха, извоювайки си 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе и при откриването на заключителната четвърт, в която честата смяна на лидерството се превърна в запазена марка чрез обичайните заподозрени и от двете страни. Везенков, Фурние и Питърс излязоха на сцената в ключов момент, давайки крехка разлика на „червено-белите“. Нови геройства, дело на Хезоня, постави поредното равенство на таблото, но по два точни наказателни удара на Томас Уолкъп и Фурние, както и кош на Тарик Дожунс, окончателно наклониха везните в полза на тима от Пирея във финалните акорди.

Еван Фурние се нагърби и увенча своето представяне за Олимпиакос, отчитайки се със своите 20 точки, допълнени от 5 борби. Алек Питърс го последва с 16 и 7 овладени под двата ринга топки, Томас Уокъп се разписа с 10 точки.

Трей Лайълс даде всичко от себе си за Реал, приключвайки с 24 точки, 8 борби и 5 успешни шута отвъд дъгата. Марио Хезоня регистрира 19 и 5 асистенции, Андрес Фелис отбеляза 13 точки.

