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Титлата на Ню Йорк Никс породи безредици в "Голямата ябълка"

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Спорт
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17-годишно момче беше простреляно в крака по време на празненствата.

арест
Снимка: БТА
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Автобус, превозващ фенове от Световното първенство по футбол, беше запален, а тийнейджър получи огнестрелна рана в центъра на Манхатан, след като хиляди баскетболни фенове излязоха по улиците, за да отпразнуват първата титла на Ню Йорк Никс от 53 години.

В хода на празненствата, стотици, предимно млади хора се събраха около конвой от около 15 автобуса на "Таймс Скуеър", в които пътуват привърженици на Бразилия и Мароко, прибиращи се от първия мач от Мондиал 2026 в Ню Йорк. Някои от тях се покатериха на покривите на автобусите, след което влязоха в тях и седнаха на шофьорските седалки. Един от жълтите училищни автобуси дори беше запален според видеорепортер на агенция Ройтерс, но не е станало ясно дали някой е пострадал.

Някои фенове пуснаха фойерверки и хвърлиха димки след триумфа, пеейки "Никс в пет!" (б.а. победа с 4:1 след пет изиграни мача във финалната серия).

Около 2:00 часа сутринта местно време 17-годишно момче беше простреляно в крака по време на празненствата, заяви служител на органите на реда пред Ройтерс. Той добави, че трима заподозрени са били арестувани.

"Те изживяват своята радост малко грубо, но това е положението. Това се случва навсякъде по света, когато някой отбор спечели", заяви Юсеф Сабр - 49-годишен канадец от марокански произход, напуснал един от автобусите преди да бъде обграден от тълпите баскетболни фенове.

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#НБА 2025/2026 #Ню Йорк Никс #Национална баскетболна асоциация

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