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Лидер на националния отбор акостира в Балкан

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
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Гардът се превърна стана шестото ново попълнение в звездната селекция на "зелените".

лидер националния отбор акостира балкан
Снимка: fiba.com
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В Балкан продължават да показват, че не се шегуват с работата по селекцията. „Зелено-белите“ обогатиха своите редици с трето българско и общо шесто ново попълнение това лято. Своята класа с екипа на балканци отново ще демонстрира Павлин Иванов, анонсираха днес официално от клуба. Един от капитаните на националения отбор и действащите шампиони в НБЛ, които се подготвят за дебют в Еврокъп, ще си сътрудничат от следващия сезон.

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Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)


Както знаем, българският национал даде старт на 2025/2026 в Ню Тайпе, подсилвайки тайванците в края на август. Той обаче спря да намира място в състава на азиатския отбор още в края на ноември, когато изигра и последния си мач, а в средата на януари двете страни сложиха край на своите взаимоотношения.

Впоследствие гардът се присъедини към Спартак Плевен, където не се нуждаеше от време, за да затвърди лидерските си качества. Ямболията помогна на „синьо-белите“ да намерят място в първия кръг на плейофите в НБЛ и на четвъртфиналите в турнира за Купата на България. Срещу името на Иванов личат седни показатели от 14.4 точки, 3.5 борби и 4.7 асистенции за 19 мача във всички турнири на местна почва с екипа на Спартак.

За него това ще бъде трети престой в Балкан след тези през 2018/2019 и през 2022/2023. Във визитката му със „зелените“ има триумфира на два пъти с титлата в НБЛ.

Преди това 33-годишният стрелец е бранеше честта на Ямбол, Лукойл Академик, Левски Лукойл, Берое Стара Загора и Рилски спортист. В кариерата на 195-сантиметровия стрелец личат периоди в италианските Бенетон Тревизо и Тревильо, черногорския Будучност, румънския Сибиу и испанския Менорка.

С тима от Правец стигна до две титли в НБЛ и веднъж бе избран за MVP на финалите. На сметката си със „студентите“ има и два сребърни медала за Купата на България. При престоя си в Левски завоюва също златото в родния шампионат и взе сребърно отличие за купата на страната. Към неговата колекция можем да добавим и златото от Балканската лига, което спечели със столичния отбор. С Рилски се поздрави на два пъти с купата и веднъж със суперкупата на страната, като спечели и две сребърни отличия на местна почва. Освен това бе избран за MVP на финалите за Купата на България с Рилецо.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Балкан #Павлин Иванов

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