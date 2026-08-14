Баскетболният специалист Марин Яцински си отиде от този свят

Напусна ни Марин Яцински. Една от легендите на играта у нас си отиде от този свят на 81-годишна възраст. За неговата кончина съобщиха от Спартак Плевен, където в последните четири години той работеше като кондиционен треньор в щаба.

Професора, както бе познат той на родната баскетболна общественост, ще бъде запомнен със своята добрина, неизменната си усмивка, човещина и професионализъм. Като част от треньорския екип от Спартак стигна до едно второ място в турнира за Купата на България.

Професионалният път на легендата премина още през Балкан, Лукойл Академик, Берое Стара Загора, както и в школата на тима от Правец. Като част от щаба на балканци става на два пъти шампион в НБЛ и спечели среброто в родния елит, както и един медал от същия цвят за купата на страната между 2017 и 2022 година. С работата си в Лукойл също остави следа. Бившият кондиционен треньор е работил в голяма част национални формации при мъжете, жените и подрастващите.

Яцински бе и бивш треньор по лека атлетика. В своята кариера подготвя десетки медалисти и рекордьори в царицата на спортовете. Участник е на над 20 големи първенства в Европа и по света, както и на две олимпиади.