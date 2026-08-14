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Баскетболният тим на Ямбол привлече американец

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Спорт
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Баскетболният тим на Ямбол привлече американец
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Баскетболният тим на Ямбол представи ново американско попълнение. Това е Джош Тейлър - 203-сантиметровото тежко крило, което ще носи екипа в златисто-жълто през сезон 2026/2027.

Тейлър е на 24 години и за последно играе в колежанското първенство на САЩ за тима на Ийст Тексас A&M Lions. Пред миналия сезон 2025/2026 записва средно по 5.1 точки, 3.6 борби и 0.8 асистенции за 16.8 минути на терена.

"Тейлър се отличава с физика, атлетизъм и ефективна игра около коша, като неговите 203 сантиметра дават допълнителна мощ в подкошието на Ямбол.

За Джош това ще бъде първо предизвикателство в европейския професионален баскетбол", информираха още от клуба в социалните мрежи.

#Джош Тейлър #БК Ямбол

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