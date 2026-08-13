Баскетболният Балкан подписа с камерунския център Улрих Чомче

От баскетболният шампион на България при мъжете Балкан (Ботевград) обявиха трансфера на камерунеца Улрих Чомче.

"Улрих Чомче (Шомше) има богат принос към баскетболната история като първия състезател от NBA Academy Africa, избран в драфта на НБА. През лятото на 2024 година той е селектиран под №57 от Мемфис Гризлис, след което правата му веднага преминават към Торонто Раптърс. Впоследствие атлетичният играч (крило/център) записва средно по 8.0 точки и 8.7 борби на мач, играейки в Джи Лигата за техния сателитен отбор Раптърс 905, известен сред феновете като „фермата на енотите“.

Млад талант с рядко съчетание от атлетизъм и потенциал, Улрих носи допълнителна огнева мощ със своето "крило" точно преди историческия ни дебют в BKT EuroCup.

Добре дошъл в зелено-бялото семейство, Улрих!", написаха на официалната си страница от Балкан.