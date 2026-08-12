Лош старта за България на Словения Бол при момчетата до 14 г.

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 14 години започна с поражение участието си на турнира "Словения Бол" в град Словени градец. Тимът, воден от треньорите Николай Николов и Милен Костов, загуби от Полша със 74:79 в среща от група "А" на международната надпревара.

Утре (13 август) националите ще премерят сили със състава на Унгария от 17:15 часа.

Селекцията на България изнесе силен първи период, след който достигна до преднина от 14 точки за 29:15 срещу Полша. В следващите две части поляците се вдигнаха и обърнаха развоя на мача в своя полза до 56:45.

В последните 10 минути съперникът увеличи авансът си до 18 точки, а до края на двубоя българите се доближиха на 5 точки.

Димитър Гавалюгов бе най-резултатен с 33 точки, от които 6 тройки.