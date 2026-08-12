Ямбол заложи на млад български талант за новия сезон

Баскетболният Ямбол продължава да изгражда състава си за сезон 2026/2027. Клубът обяви привличането на 21-годишния Джереми Колев, определян като едно от перспективните млади имена в българския баскетбол.

Колев е висок 196 сантиметра и може да бъде използван както като атакуващ гард, така и като леко крило. Той пристига в Ямбол след сезон в Германия, където защитава цветовете на Фелбах Флашърс в третото ниво на местния баскетбол.

През кампания 2025/2026 българинът записва средно по 6.8 точки и 3.9 борби за 22.1 минути на мач.

Особено любопитна е школовката на младия баскетболист. Колев е юноша на академията на Байерн Мюнхен и е преминал през националните формации на България при подрастващите.

В Ямбол очакват универсалността му да даде допълнителни възможности на отбора. От клуба откроиха добрата му стрелба от далечно разстояние, агресивната игра в защита, дисциплината и желанието му да продължава да се развива.

"Убедени сме, че с таланта, трудолюбието и характера си Джереми ще помогне на Ямбол да бъде още по-конкурентоспособен през новия сезон“, заявиха от клуба.

С привличането на Колев Ямбол продължава селекцията си за предстоящата кампания, като 21-годишният баскетболист ще получи възможност да направи следващата важна крачка в кариерата си в българското първенство.







