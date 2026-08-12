ФИБА въвежда промени в правилата от 1 октомври

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) въвежда промени в правилата на играта от 1-ви октомври.

Промените в официалните баскетболни правила на ФИБА са предложени от Консултативната група по правилата на международната централа (FIBA Rules Advisory Group – RAG), която се състои от треньори, състезатели, съдии и други експерти.

След това предложенията са разгледани от Техническата комисия на ФИБА, преди да бъдат окончателно одобрени от Централния борд на организацията по-рано тази година, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Основните промени включват:

Въвеждане на две категории технически нарушения, различаващи се по техните естество и тежест.

Само едната категория ще води до дисквалификация от срещата при натрупване на 2 технически нарушения на състезател или комбинация от техническо и неспортсменско нарушение

Разширено използване на системата за видео повторение (Instant Replay System – IRS), която вече може да се използва по всяко време на мача, за да се провери дали е налице нарушение на правилата goaltending (препречване пътя на топката) или basket interference (неправомерен контакт с коша) след извършен фаул

установи дали топката все още е била в ръцете на вкарващия в игра топката, когато защитникът е извършил нарушение вкарването на топката в игра.

Замяна на досегашното неспортсменско нарушение (Unsportsmanlike Foul) с два нови вида нарушения: Disruptive Foul (нарушение, прекъсващо играта) и Flagrant Foul (тежко неспортсменско нарушение).

Отпада изискването чорапите да бъдат видими, като остава единствено изискването всички играчи от един отбор да носят чорапи с еднакъв доминиращ цвят.

Осигурява се по-голяма свобода при избора на цветовете на линиите и маркировките на игралното поле, за да се отговори на съвременните изисквания за маркетинг, телевизионно излъчване и брандиране на събитията.