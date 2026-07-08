Баскетболните национали до 16 години започнаха подготовка за европейското първенство

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години започна подготовката си за европейското първенство в дивизия "В", което ще се проведе от 6 до 15 август в Република Северна Македония. Българските национали се събраха на лагер в Белоградчик, където ще протече основната част от подготовката им.

В рамките на лагера възпитаниците на старши треньора Божидар Гьорев ще изиграят общо шест контролни срещи. Българите ще премерят сили два пъти с Румъния, по веднъж със Северна Македония и Ирландия, както и два пъти с Португалия.

В щаба на националния тим това лято влизат още Драгомир Десподов, масажистът Иван Михайлов и кондиционният треньор Марин Яцински. Очаква се към екипа да се присъедини още един помощник-треньор непосредствено преди началото на европейското първенство.

"Очаквам да подготвим максимално добре децата за краткия период от време, което имаме. Разчитам на професионализма и знанията на щаба. Искам да използваме тези 30 дни, които федерацията ни е осигурила, и да се представим достойно. Не гоним резултати, а израстване на самите състезатели. Времето никога не е достатъчно, но това са условията и трябва да се съобразим с тях“, заяви селекционерът Божидар Гьорев пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

На шампионата в Гевгелия и Скопие България попадна в група "С" заедно със съставите на Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург. Националите ще открият участието си на 6 август срещу Финландия, ден по-късно ще играят с Норвегия, на 8 август ще се изправят срещу Босна и Херцеговина, на 10 август срещат Швеция, а последният им мач в груповата фаза е срещу Люксембург на 11 август.

В разширения състав на Гьорев попадат 18 баскетболисти, сред които състезатели на Балкан, Левски, ЦСКА, БУБА Баскетбол, Рилски спортист, Черно море Тича, Берое и Академик Бултекс 99, както и играчи, развиващи се в Испания, Сърбия и Англия.