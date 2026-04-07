Александър Гавалюгов се разделя със Санта Клара

от Веселин Михайлов
Юношеският баскетболен национал, който даде специално интервю за БНТ, ще търси ново предизвикателство в своята колежанска кариера.

Снимка: Santa Clara University Men's Basketball/Facebook
Александър Гавалюгов ще търси ново предизвикателство в колежанското първенство на САЩ. Българинът няма да бъде част от повече от Санта Клара. Това обяви гардът, използвайки своя Instagram профил в социалните мрежи. Юношеският национал ще влезе в трансферния портал, което означава, че ще продължи своето развитие в друг колеж.

Преди всичко. Искам да благодаря на Санта Клара, че ми даде дом и спомени. Ще ги нося със себе си завинаги.

На треньорите, съотборниците и феновете - благодаря ви, че вярвахте в мен, бутахте ме в правилната посока всеки ден и показвахте любов всеки път, когато стъпвах на игрището. Това наистина означаваше всичко.

След много размисъл реших да вляза в трансферния портал, за да продължа моя път. Това не беше лесно решение, но се доверявам на Божия план и съм развълнуван за това, което предстои.

Санта Клара винаги ще има специално място в сърцето ми“, написа той.

Гавалюгов облече екипа на Бронкос в средата на април през 2025 година и определено се чувстваше на място, превръщайки се в основна фигура. Ботевградчанинът помогна на Санта Клара да заслужи място в Мартенската лудост за първи път 30 години насам. Там Бронкос обаче отстъпиха в първия кръг на голямата сцена. Освен това попадна в Идеалната петица на финалите в West Coast Conference. Срещу името на бившия вече второкурсник личат средни показатели 9.0 точки, 1.9 борби и 2.7 асистенции за 35 мача в първа дивизия отвъд океана през 2025/2026.

Преди това 20-годишният баскетболист се подвизаваше във Виланова в колежанското първенство на САЩ през 2024.2025. 187-сантиметровият плеймейкър е рожба на Балкан, където извървя всички стъпки до мъжкия тим. Със „зелените“ има две титли в НБЛ. Игра и във втория отбор на балканци, като имаше и престой в Академията на НБА в Австралия.

#Александър Гавалюгов  #Санта Клара Юнивърсити

