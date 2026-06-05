Балкан ликува с титлата в НБЛ след зрелище и драма с Локомотив

Балкан завоюва титлата в НБЛ за първи път след 3-годишна пауза и общо осми в своята история. Селекцията на Йован Попович оцеля в трилър срещу Локомотив Пловдив с 81:80 във решаващата пета финална среща, изиграна в "Арена Ботевград". Мачът не бе сред най-красивите, но не разочарова в нито едно отношение, а в заключителните секунди в герой се превърна Травис МакКонико, който бе автор на победния кош за "зелените", които потопиха в сълзи състава, воден от Асен Николов.

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Двубоят бе спрян в края на третата част, когато Константин Тошков и Дъвъръл Рамзи удариха главите си, а вторият се нуждаеше от медицинска помощ. За балканци мачът не бе доигран от Димитър Димитров, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Същата съдба сполетя и Шоу Андерсън от другата страна.

По този начин балканци ликуват във финалната серия срещу "черно-белите" с 3:2 победи, стъпвайки на върха в родния елит. От своя страна Локомотив, който изуми още в дебютния си сезон, остана за втори път със среброто, след като през февруари трябваше да се задоволи с второто място и в турнира за Купата на България.

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Двата тима си разменяха удари в откриващите минути, преминали основно с акцент под коша, където домакините се чувстваха по-комфортно и започнаха да докосват двуцифрената разлика със съдействието на Илиян Пищиков. Ефектното включване от пейката на Грант Сингълтън бе причината гостите да се съвземат, но балканци изкопчиха аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

„Зелените“ бързо влязоха в друг режим за начало на следващата десетка, когато двуцифреното надмощие отново изглеждаше реална цел. „Черно-белите“ заложиха на обичайното си оръжие – бързата игра, за да стигнат до така желания обрат с усилията на Калил Милър, Кръстомир Михов и Сингълтън, които бяха в основата на това да се оттеглят в съблекалнята при 39:38.

Приливът на енергия в дефанзивен план даде нужната искра на тима от Ботевград да си припомни вкуса на лидерството на старта на третата част. Михов и Сингълтън отново се оказаха катализаторите, върнали „смърфовете“ към живота, но Константин Тошков отвърна на предизвикателството и домакините си извоюваха 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Размяната на серии беляза откриването на заключителната четвърт, в която Травис МаКконико и Шоу Андерсън поеха щафетата за своите отбори. Смяната на водачеството се превърна в тенденция във финалните акорди, а два точни наказателни удара от три опита на Милър осигуриха точка разлика на пловдивския отбор. Успешен пробив, завършен от Пищиков, тласна балканци точно с толкова във финалните 24 секунди. В ответната атака Рамзи бе точен от средна дистанция с 12 секунди до края, но нападение по-късно МакКонико се нагърби и върна жеста за нов обрат. В оставащите 3 секунди Сингълтън не успя със сирената и всичко свърши.

Илиян Пищиков поведе колоната на реализаторите за Балкан със своите 19 точки. Травис МакКонико го последва с 15, 5 борби и 6 асистенции. Константин Тошков се отчете 13 и 5 завършващи подавания, Тадж Грийн регистрира 10 и 12 овладени под двата ринга топки.

Грант Сингълтън даде всичко от себе си за Локомотив с 20 точки, 8 борби и 6 асистенции. Кръстомир Михов се разписас 19 точки, Калил Милър финишира с 11 и 10 овладени под двата ринга топки. Томислав Минков и Дъвъръл Рамзи (5 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 10 точки.