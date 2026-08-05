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Балкан привлече в школата си старши треньора на националния тим на България за момичета U16

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Спорт
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С подрастващите формации в клуба ще работи Димитрис Пападопулос. 

Балкан привлече в школата си старши треньора на националния тим на България за момичета U16
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Балкан привлече нов треньор в детско-юношеската си школа. С част от подрастващите формации в клуба ще работи Димитрис Пападопулос.

Гъркът е старши треньор на националния тим на България за момичета U16, като е и помощник в щаба на Таня Гатева в женския национален отбор.

В Балкан той ще води съставите за момчета U15 и U16, като ще провежда и индивидуални тренировки за подобряване качествата на играчите.

В кариерата си е работил в школите на Арис, Панатлитикос и Ираклис, като в последния е бил и в щаба на мъжкия тим.

"В БК Балкан вярваме, че неговият международен опит, познанията му в развитието на млади играчи и съвременният му подход към тренировъчния процес ще бъдат ценен принос към развитието на нашата школа. Очакваме с нетърпение съвместната ни работа и сме убедени, че предстоят много успехи!", написаха от клуба.

#Димитрис Пападопулос #БК Балкан (Ботевград)

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