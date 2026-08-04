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Спартак Плевен привлече 209-сантиметровия Синиша Шорак за новия сезон

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Спорт
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Босненският център пристига от Подгорица Бемакс, а плевенчани продължават активната си селекция за кампания 2026/27

спартак плевен привлече 209 сантиметровия синиша шорак новия сезон
Снимка: БТА
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Баскетболният Спартак Плевен продължава да изгражда състава си за сезон 2026/27, след като привлече босненския център Синиша Шорак. Новината беше официално обявена от клуба, който представи 23-годишния баскетболист като едно от най-перспективните високи крила в региона.

Роденият в Баня Лука състезател е висок 209 сантиметра и пристига в Плевен след престои в първенствата на Босна и Херцеговина и Черна гора. През миналия сезон Шорак носеше екипа на Подгорица Бемакс във второто ниво на Адриатическата лига, където записа средно по 12.0 точки и 3.6 борби на мач, като впечатли с отлична успеваемост от 67.2% при стрелбата за две точки.

От Спартак приветстваха новото си попълнение с послание в социалните мрежи, пожелавайки му успешен старт с екипа на плевенския клуб. Само преди два дни тимът обяви и привличането на черногорското тежко крило Александър Данилович, с което селекцията продължава с пълна сила преди началото на новия сезон.



#Синиша Шорак #БК Спартак Плевен

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