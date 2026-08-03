Николай Титков продължава със Спартак Плевен и през новия сезон

Спартак Плевен запази още един от основните си баскетболисти за предстоящия сезон, след като обяви, че Николай Титков ще остане част от отбора и през кампания 2026/27.

27-годишният състезател ще започне втория си пореден и общо трети сезон с екипа на плевенския клуб. Новината беше съобщена официално от Спартак чрез публикация в социалните мрежи.

"Ники Титков започва втори пореден и общо трети сезон с екипа на представителния мъжки отбор на клуба. Пожелаваме му здраве, точен мерник от тройката и много незабравими моменти през сезон 2026/2027“, написаха от клуба.

Титков се присъедини към Спартак през лятото на 2025 година, когато премина от Академик Бултекс 99. В професионалната си кариера той е защитавал още цветовете на Дунав, Шампион 2006, Берое и Черноморец.

С оставането на Титков плевенчани продължават да оформят състава си за новия сезон, като залагат на запазването на важни фигури от отбора.







