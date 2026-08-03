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Берое подсили състава си с американката Натали Куковски

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Спорт
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27-годишната баскетболистка пристига в Стара Загора след силен сезон в Германия, а клубът задържа и Александра Петрова за трета поредна година

берое подсили състава американката натали куковски
Снимка: БТА
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Женският баскетболен тим на Берое продължава със селекцията си за новия сезон, след като привлече американката Натали Куковски. 27-годишната състезателка става второто чуждестранно попълнение в състава на старозагорки, обявиха официално от клуба.

Куковски, която може да играе като тежко крило и център, идва от германския Ньордлинген, където през миналия сезон записва средно по 10,4 точки, 9,9 борби и 3,1 асистенции на мач.

Преди това тя е натрупала опит още в първенствата на Чехия, Франция и Израел. Междувременно Берое обяви и още една добра новина за своите привърженици – Александра Петрова преподписа договора си и ще остане в отбора за трети пореден сезон. Преди дни клубът привлече и националката Виолета Григорова, както и американката Бри Гънелс, с което продължава да изгражда амбициозен състав за новата кампания.

#Натали Куковски #ЖБК Берое Стара Загора

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