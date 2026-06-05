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България U20 стартира подготовката си за eвропейското по баскетбол, Дивизия Б

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Спорт
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Наставникът Тодор Тодоров е събрал общо 16 баскетболисти във Вършец.

България U20 баскетбол мъже
Снимка: БФ Баскетбол
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Националният отбор на България за младежи до 20 години стартира подготовката си за Европейското първенство, Дивизия Б. Наставникът Тодор Тодоров е събрал общо 16 баскетболисти във Вършец.

В щаба на Тодор Тодоров влизат още треньорите Стойо Чолаков и Даниел Клечков. Кондиционен треньор е Владимир Георгиев, а физиотерапевт е Николай Колев.

“През последните години тримата със Стойо Чолаков и Даниел Клечков сме един екип, имаме си доверие и това показва, че има резултат. Очакваме добро представяне на тима, разбира се. Относно състава, изпитваме големи трудности със събирането му. Става все по-трудно, заради колежите и първенствата, в които някои от тях играят. Доста от състезателите, които искаме да бъдат в тима, нямат възможност, по една или друга причина. Така, че очаквам да извлечем максимума от подготовката, да сме в едно добро състояние и да постигнем резултати, които да задоволяват всички”, заяви Тодор Тодоров.

Отборът ще провежда занимания във Вършец до 12 юни. След 15 юни до края на подготовката си преди Европейското първенство, Дивизия Б, младежите ще бъдат в Стара Загора. Тимът ще има две контроли срещу Румъния в края на следващата седмица, като предстои да бъдат уточнени точните дати, както и такива срещу Северна Македония на 27 и 28 юни в Стара Загора.

Eвропейското първенство за младежи в Дивизия Б ще се проведе в Братислава (Словакия) от 10 до 19 юли., а нашите са в група D, заедно с тимовете на Унгария, Албания, Нидерландия и Дания.

Първият мач на младите “лъвове” ще бъде на 11 юли срещу Нидерландия, а ден по-късно срещу Унгария. 13 юли е почивен за тима ни. На 14 юли 20-годишните национали ще спорят с Дания, а на 15-ти ще излязат срещу Албания.

Ето на кои състезатели залагат Тодор Тодоров и неговият щаб:

Име, дата на раждане, височина, отбор:

1. Баръш Мустафа - 08.06.2006 - 188 см. - Шумен
2. Теодор Трифонов - 04.10.2006 - 196 см. - Испанска Баскетболна
Академия (Испания)
3. Ивайло Христов - 10.07.2007 - 185 см. - Ботев 2012 Враца
4. Кристиян Желев - 04.05.2006 - 192 см. - Берое Стара Загора
5. Станислав Хинков - 01.02.2006 - 195 см. - Ботев 2012 Враца
6. Иван Димитров - 20.01.2006 - 190 см. - Рилски спортист
7. Владислав Станев - 08.02.2007 - 198 см. - Шумен
8. Калоян Балканджиев - 26.03.2007 - 206 см. - Ритас Вилнюс (Литва)
9. Радослав Райков - 18.04.2006 - 205 см. - ЦСКА
10. Кристиян Василев - 08.06.2006 - 200 см. - Балкан
11. Стефан Михайлов - 20.04.2007 - 203 см. - Ботев 2012 Враца
12. Александър Жилев - 21.01.2006 - 202 см. - Левски
13. Даниел Хинков - 22.11.2007- 200 см. - Сейнт Бенедикт/САЩ
14. Любомир Матев - 25.02.2007 - 184 см. - БУБА Баскетбол
15. Янислав Димитров - 14.07.2006 г. - 201 см. - Ботев 2012 Враца
16. Тодор Кирилов - 25.06.2006 - 185 см. - Вълци Разград

#Европейско първенство по баскетбол за мъже до 20 години, Дивизия Б #България U20 баскетбол #Тодор Тодоров

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