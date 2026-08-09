България завърши на осмо място на европейското първенство по баскетбол за девойки до 18 години в Дивизия "В", което се провежда в румънския град Тулча.

В среща за седмата позиция в крайното класиране България отстъпи с 75:86 (21:12, 13:19, 22:26, 19:29) пред Великобритания.

Срещата започна обещаващо за българските баскетболистки, които поведоха с 19:7 и приключиха първата четвърт с преднина от девет точки при 21:12.

До полувремето обаче британките скъсиха изоставането си до само три точки, а в третата четвърт за пръв път успяха и да поведат. Въпреки това преди последната четвърт разликата бе само точка в полза на Великобритания.

В заключителните десет минути обаче британският отбор бе по-добър, поведе със 77:65 и до края нямаше проблеми да запази аванса си.

За България Лидиа Сиверио бе най-полезна с 25 точки, а Фатме Кичукова реализира още 17 точки. За британките три баскетболистки преминаха границата от 20 точки. Сестрите Айси Гутормсдотир-Фрост, на 16 години, и Бо Гутормсдотир-Фрост, на 18 години, вкараха съответно 29 и 23 точки, а Бела Роджърс направи "дабъл-дабъл" от 22 точки и 15 борби.

Осмото място в крайното класиране ще остави България в Дивизия "В" в тази възрастова група и през следващата година.