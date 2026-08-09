БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България завърши на осмо място на европейското първенство по баскетбол за девойки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

За България Лидиа Сиверио бе най-полезна с 25 точки, а Фатме Кичукова реализира още 17 точки.

топка лого баскетбол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

България завърши на осмо място на европейското първенство по баскетбол за девойки до 18 години в Дивизия "В", което се провежда в румънския град Тулча.

В среща за седмата позиция в крайното класиране България отстъпи с 75:86 (21:12, 13:19, 22:26, 19:29) пред Великобритания.

Срещата започна обещаващо за българските баскетболистки, които поведоха с 19:7 и приключиха първата четвърт с преднина от девет точки при 21:12.

До полувремето обаче британките скъсиха изоставането си до само три точки, а в третата четвърт за пръв път успяха и да поведат. Въпреки това преди последната четвърт разликата бе само точка в полза на Великобритания.

В заключителните десет минути обаче британският отбор бе по-добър, поведе със 77:65 и до края нямаше проблеми да запази аванса си.

За България Лидиа Сиверио бе най-полезна с 25 точки, а Фатме Кичукова реализира още 17 точки. За британките три баскетболистки преминаха границата от 20 точки. Сестрите Айси Гутормсдотир-Фрост, на 16 години, и Бо Гутормсдотир-Фрост, на 18 години, вкараха съответно 29 и 23 точки, а Бела Роджърс направи "дабъл-дабъл" от 22 точки и 15 борби.

Осмото място в крайното класиране ще остави България в Дивизия "В" в тази възрастова група и през следващата година.

#България U18 баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
4
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
5
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
6
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия
6
Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е...

Още от: Национални отбори

България спечели баскетболния турнир за момичета до 14-годшишна възраст "Словения Бол"
България спечели баскетболния турнир за момичета до 14-годшишна възраст "Словения Бол"
Първа грешка за баскетболните национали до 16 г. на европейското Първа грешка за баскетболните национали до 16 г. на европейското
Чете се за: 01:25 мин.
България ще спори за седмото място на ЕвроБаскет U18, Дивизия „В“ България ще спори за седмото място на ЕвроБаскет U18, Дивизия „В“
Чете се за: 01:22 мин.
България победи Румъния и завърши с положителен баланс в групата на турнира "Словения Бол“ България победи Румъния и завърши с положителен баланс в групата на турнира "Словения Бол“
Чете се за: 01:32 мин.
Баскетболните национали до 16 г. наложиха волята си срещу Норвегия на европейското Баскетболните национали до 16 г. наложиха волята си срещу Норвегия на европейското
Чете се за: 03:00 мин.
Баскетболните национали до 16 г. потеглиха с верен ход на европейското Баскетболните национали до 16 г. потеглиха с верен ход на европейското
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се използва за политическа употреба
Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Как се променя профилът на летовника у нас? Как се променя профилът на летовника у нас?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Израел отхвърли плана на САЩ за Газа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Цените в евро: Край на двойното обозначаване на етикетите - как...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Стаж и възраст - кои фактори определят повишаването на пенсионната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Има ли наказани подпалвачи и какво може да ги спре?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ