Ясен е съставът на националния отбор на България за Евробаскет за момчета до 16 години в дивизия "В"

Съставът на националния отбор на България за Европейското първенство по баскетбол за момчета до 16 години в дивизия "В", което ще се проведе в Република Северна Македония, вече е ясен, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Турнирът започва днес в Гевгели и ще продължи до 15 август.

Националите са в група "C" на турнира, заедно с тимовете на Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург.

Българите излизат срещу Финландия днес от 17:00 часа, а на 7 август ще играят срещу Норвегия от 12:00 часа.

Ден по-късно, от 22:00 часа, за българския отбор предстои двубой срещу Босна и Херцеговина в Скопие, а на 10 август ще се проведе и мачът срещу Швеция от 14:30 часа. Последната среща - с Люксембург ще се състои на 11 август от 19:30 часа българско време.

Списък на състезателите, на които ще разчита селекционерът Божидар Гьорев:

1. Николай Джамбазов - Черно море Тича - 25.05.2010

2. Валентин Василев - Рилски спортист - 03.05.2010

3. Симеон Стоименов - Левски - 08.07.2011

4. Виктор Петков - Берое Стара Загора - 11.10.2010

5. Никола Тодоров - ЦСКА - 02.02.2011

6. Борис Цоков - БУБА Баскетбол - 07.09.2010

7. Николай Цоков - Левски - 15.06.2010

8. Борис Миленов - ЦСКА - 03.08.2011

9. Илия Сулев - ЦСКА - 25.05.2010

10. Марин Йошовски - БУБА Баскетбол - 16.04.2010

11. Николай Николов - Академик Бултекс 99 - 05.01.2010

12. Илиян Пенков - Балкан - 22.11.2010