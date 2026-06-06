Ню Йорк Никс поведе с 2:0 във финалите след драматичен успех над Сан Антонио

Джейлън Брънсън се превърна в героя за Ню Йорк Никс, след като открадна топката и реализира решаващ наказателен удар 9,5 секунди преди края за успеха със 105:104 над Сан Антонио Спърс във втория мач от финалната серия в НБА. Така тимът от Ню Йорк поведе с 2:0 победи и се доближи до първа шампионска титла от 1973 година насам.

Последният шанс за Спърс бе в ръцете на Виктор Уембаняма, но неговият изстрел от около шест метра не намери целта със сирената. Никс записаха 13-а поредна победа в плейофите – постижение, което е второ по продължителност в историята на НБА.

Брънсън завърши срещата с 20 точки и пет откраднати топки. Именно последната от тях се оказа решаваща, след като Уембаняма прати неточен пас към съотборника си Стефон Касъл, а гардът на Никс пресече подаването. Последва нарушение срещу него, а Брънсън реализира единия от двата наказателни удара за аванс от точка.

Карл-Антъни Таунс се отличи с 21 точки и 13 борби, а Микал Бриджис също добави 20 точки за успеха на гостите. О Джи Ануноби завърши със 17 точки, докато Ландри Шамет се отчете с 13. Никс записаха осма поредна победа като гост в плейофите, въпреки че пропиляха аванс от 14 точки през последната четвърт.

За Сан Антонио Виктор Уембаняма бе най-резултатен с 29 точки, девет борби и четири чадъра. Де'Арън Фокс реализира 20 точки, Дилън Харпър добави 15 от резервната скамейка, а Стефон Касъл и Девин Васел приключиха с по 14 точки.

Третият мач от серията е в понеделник в Ню Йорк, където ще се проведе и четвъртият двубой в сряда.