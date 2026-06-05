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Панатинайкос спря Олимпиакос и изравни финалната серия въпреки усилията на Везенков

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Спорт
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Българският национал записа 9 точки и 5 борби, но тимът от Пирея отстъпи с 58:68 във втория мач за титлата в Гърция

Панатинайкос спря Олимпиакос и изравни финалната серия въпреки усилията на Везенков
Снимка: БГНЕС
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Александър Везенков и Олимпиакос допуснаха поражение с 58:68 от Панатинайкос във втория двубой от финалната серия на гръцкото баскетболно първенство при мъжете. След успеха на своя паркет "зелено-белите“ възстановиха равенството в битката за титлата и резултатът вече е 1:1 победи.

Българският национал започна като титуляр за европейския клубен шампион и остана на паркета 32 минути. Везенков завърши срещата с 9 точки, 5 борби и 1 асистенция. Най-резултатен за Олимпиакос беше Еван Фурние с 15 точки, към които добави 7 борби и 6 асистенции.

Гостите от Пирея имаха леко предимство през първото полувреме и се оттеглиха на почивката с аванс от една точка - 30:29. След паузата обаче Панатинайкос промени развоя на срещата. Домакините доминираха в третата четвърт, спечелена с 19:8, и си осигуриха комфортна преднина от 48:38 преди заключителните десет минути.

В последната част баскетболистите на Панатинайкос не позволиха на съперника да се върне в мача и на моменти увеличиха разликата до 15 точки, за да стигнат до крайния успех.

Най-голям принос за победата на домакините имаше Найджъл Хейс-Дейвис, който реализира 23 точки, добавяйки 3 борби и 2 асистенции. Джеди Осман също беше сред основните фигури за Панатинайкос с 11 точки и 6 борби.

Третият мач от финалната серия е насрочен за 8 юни, когато Олимпиакос ще приеме големия си съперник в Пирея в опит отново да излезе напред в битката за шампионската титла.

#Александър Везенков, БК Олимпиакос #БК Панатинайкос

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