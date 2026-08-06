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Академик Бултекс 99 привлече американското крило Шон Мур

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Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
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Пловдивският тим продължава селекцията си за новия сезон, а след завръщането на Димитър Стамов подсили състава и с 201-сантиметровия американец

академик бултекс привлече американското крило шон мур
Снимка: Официален сайт на БК Академик Бултекс
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Академик Бултекс 99 продължава активно да изгражда състава си за новия сезон, след като обяви привличането на американското крило Шон Мур.

Баскетболистът, който е висок 201 сантиметра, играе на позицията леко крило и пристига в Пловдив с опит, натрупан в колежанския баскетбол в САЩ, както и в грузинската Суперлига, където се е състезавал за последно.

От Академик Бултекс 99 не скриха задоволството си от новото попълнение.

"Атлетичен, силен в защита и с опит в решаващи мачове – точно от такъв характер имаме нужда. Добре дошъл в семейството, Шон“, написаха от клуба.

Привличането на Мур е поредният ход на пловдивчани на трансферния пазар. Само преди няколко дни Академик обяви и завръщането на центъра Димитър Стамов, който отново ще облече екипа на „студентите“ през сезон 2026/2027.

#Шон Мур #БК Академик Бултекс 99

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