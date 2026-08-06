Академик Бултекс 99 привлече американското крило Шон Мур

Академик Бултекс 99 продължава активно да изгражда състава си за новия сезон, след като обяви привличането на американското крило Шон Мур.

Баскетболистът, който е висок 201 сантиметра, играе на позицията леко крило и пристига в Пловдив с опит, натрупан в колежанския баскетбол в САЩ, както и в грузинската Суперлига, където се е състезавал за последно.

От Академик Бултекс 99 не скриха задоволството си от новото попълнение.

"Атлетичен, силен в защита и с опит в решаващи мачове – точно от такъв характер имаме нужда. Добре дошъл в семейството, Шон“, написаха от клуба.

Привличането на Мур е поредният ход на пловдивчани на трансферния пазар. Само преди няколко дни Академик обяви и завръщането на центъра Димитър Стамов, който отново ще облече екипа на „студентите“ през сезон 2026/2027.