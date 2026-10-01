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Брандън Йънг повече няма да играе за италианския Динамо Сасари

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Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
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Американецът прекрати договора си по-малко от месец, след като се присъедини към клуба.

Брандън Йънг повече няма да играе за италианския Динамо Сасари
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Американецът Брандън Йънг, който има български паспорт, прекрати договора си с италианския Динамо Сасари по-малко от месец, след като подписа.

Българският национал бе привлечен в Динамо, за да замени контузения канадец Каджами-Кийн, но от отбора няма да разчитат на него занапред.

"Динамо Банко ди Сардиния информира, че клубът и атлетът Брандън Тайър Йънг постигнаха взаимно съгласие за прекратяване на професионалния договор. Клубът прекъсва временния договор, който го свързваше с американеца с български паспорт. Клубът иска да благодари на Йънг за професионализма и отдадеността, показана по време на ангажимента му, като му желае успех в бъдещата кариерата", написаха от клуба.

#Брандън Йънг

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