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Дубай Баскет надигра Барселона за втори пореден успех в Евролигата

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Апоел Тел Авив спечели като гост срещу Цървена звезда

Дубай Баскет надигра Барселона за втори пореден успех в Евролигата
Снимка: БГНЕС
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Дубай Баскет записа втори пореден успех в Евролигата, надигравайки двукратния шампион Барселона с 94:87 в двубой от втория кръг на турнира.

След като тимът от Обединените арабски емирства надигра Реал Мадрид като гост на старта на кампанията, този път селекцията на треньора Шави Паскуал победи бившия отбор на испанския специалист като домакин. Дубай водеше с 15 точки на полувремето след силна втора четвърт, спечелена с 29:12, а късният щурм на каталунците не беше достатъчен, за да достигнат опонента си.

Мфионду Кабенгеле поведе домакините с 21 точки и 6 борби, а Маккинли Райт и Дуейн Бейкън допринесоха с по 14 точки, докато вторият добави 7 борби.

Кевин Пънтър бе най-резултатен за Барселона и в мача с 25 точки и 5 борби, докато Умоджа Гибсън се отчете с 12 точки.

Апоел Тел Авив постигна успех като гост срещу Цървена звезда с 81:80 в друг мач от кръга, съвземайки се от поражението в София от Байерн Мюнхен в откриващия си мач за сезона.

Илайджа Брайънт записа дабъл-дабъл от 18 точки и 10 борби за Апоел, а към тях добави 4 асистенции и 4 откраднати топки. Зак Лидей и Антонио Блейкни вкараха по 12 точки за израелския тим.

Джаред Бътлър бе най-резултатен за сръбския отбор с 19 точки, Джордан Нвора отбеляза 13 точки и 5 борби, докато Тайсън Картър завърши с 12 точки.

Финалистът от миналия сезон Реал Мадрид, който по-рано през месеца спечели Суперкупата на Евролигата, отстъпи във втори пореден двубой, този път на турския Анадолу Ефес с 84:94.

Пи Джей Дозиър поведе Анадолу с 18 точки, Матю Стразел добави 14 точки, а Джордан Лойд и Майк Джеймс отбелязаха по 12.

За Реал най-добър беше Факундо Кампацо с 16 точки, а Чума Океке вкара 11.

В останалите двубои от кръга Фенербахче надигра Байерн Мюнхен със 100:76, Олимпия Милано победи Виртус Болоня в италианско дерби с 87:85, Валенсия спечели срещу Баскония със 111:88 в изцяло испански сблъсък, а Партизан Белград постигна победа като гост срещу Париж Баскет с 92:79.

#Евролига 2026/2027 #БК Дубай #БК Барселона

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