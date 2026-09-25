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На 93-годишна възраст почина първият носител на наградата за "Най-полезен играч" в НБА Боб Петит

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Спорт
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В кариерата си 206-сантиметровият Петит има реализирани над 20 000 точки.

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Снимка: БТА
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На 93-годишна възраст почина Боб Петит - първият носител на наградата за "Най-полезен играч" в Националната баскетболна асоциация, съобщи неговото семейство.

Причина за смъртта на легендарния баскетболист не бе посочена.

Петит игра в НБА в продължение на 11 сезона между 1954 и 1965 година, като във всички тях носи екипа на тима на Милуоки Хоукс, станал след това Сейнт Луис Хоукс, а към ден днешен - Атланта Хоукс.

С "ястребите" той печели титлата през 1958 година. През 1956 година той става първият носител на отличието за "Най-полезен играч" в редовния сезон, а през 1959 година взима най-престижната индивидуална награда за втори път. И към днешна дата той е единственият баскетболист на Хоукс, ставал МВП.

Към постижения на Петит трябва да се прибавят 11 участия в "Мача на звездите", четири награди за "Най-полезен играч" в срещата, както и десет избора в "Идеалния отбор" за сезона в НБА.

През 1955 година тежкото крило става носител на наградата за "Новобранец на годината". Два пъти той печели отличието за реализатор на сезона - през 1956 и 1959 година, а веднъж е и най-добрият борец - отново през 1956 година.

В кариерата си 206-сантиметровият Петит има реализирани над 20 000 точки. Той е и един от само четиримата баскетболисти в историята, попаднали сред най-добрите играчи в историята на НБА по повод 25-ата, 35-ата, 50-ата и 75-ата годишнина на Асоциацията. През 1970 година Боб Петит бе приет и в "Залата на славата".

След края на състезателната си кариера баскетболистът се занимава с банково дело в родния си град Луизиана.

#Боб Петит

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