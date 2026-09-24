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Берое измъчи испанки в квалификациите на Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
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Баскетболистките на Николай Господинов обаче ще имат трудна задача на реванша.

Берое измъчи испанки в квалификациите на Еврокъп
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Берое Стара Загора не издържа в опита си да стартира успешно квалификациите в Еврокъп. Баскетболистките на Николай Господинов допуснаха поражение срещу Ферол с 61:76 в първия мач от пресявките на втората по сила надпревара на Стария континент при жените. В зала "Общинска" старозагорският тим даде отпор, особено през втората част, в която се върна от двуцифрено изоставане и провокира обрат, но през второто полувреме момичетата на Лино Лопес очаквано наложиха волята си, имайки предвид класата. Испанките превъзхождаха домакините, най-вече при стрелбата, където записаха по-добри проценти, с изключение на тази от наказателната линия.

За Господинов това бе официален дебют начело на отбора от Стара Загора. Така Берое се нуждае от успех от 16 или повече точки на реванша, за да заслужи място в основната фаза на турнира. Реваншът е на 1 октомври (четвъртък) на испанска земя.

Присъствието под коша и агресивната защита бяха в основата на солидния старт за гостите, които не бяха далече от двуцифрената разлика. Домакините се намираха в нокдаун и верните решения до голяма степен липсваха, а испанките рядко трепваха и се отскубнаха аванс от 14 точки в края на дебютната част.

Прилив на енергия, дело на Анжелина Тюрмел, Александра Катанич и Деана Стояновска, както и заздравяването на защитата, вдъхновиха „зелено-белите“ да покажат по-сериозна съпротива в началото на втория период. Бри Гънелс също стана част от възхода и старозагорският тим сътвори обрат, но испанският отбор отново взе мерки в защита и на свой ред обърна хода на събитията, за да се прибере в съблекалнята при 37:35.

Сидни Шоу и Маргарет Дуган направиха така, че гостите да си припомнят какво е да какво е да водиш убедително на старта на второто полувреме. Макар и опитите за ново събуждане на старозагорския тим, отборът от Ферол не даде много признаци на колебания и си осигури разлика от 13 точки в края на третата част. Във финалната десетка двата отбора трудно вкарваха, но това не спря испанките да си тръгнат с комфортна разлика.

Деана Стояновска се отличи за Берое с 16 точки. Бри Гънълс записа 11 и 7 борби, Александра Катанич (7 овладени под двата ринга топки, 6 асистенции, но 9 грешки) и Анжелина Тюрмел (5 овладени под двата коша топки) реализираха по 10.

Маргарет Дуган блесна за победителките с 20 точки. Сидни Шоу има 16, включително и 4 точни стрелби зад дъгата. Каролина Сотолова завърши с 11.

#БК Бакси Ферол #Еврокъп за жени 2026/2027 #БК Берое Стара Загора - жени

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