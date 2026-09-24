Венсан Коле: Американците винаги са казвали, че Никола Батум е страхотен плеймейкър и той беше също толкова голям за френския отбор

Бившият треньор на Франция Венсан Коле сподели мнението си за кариерата на Никола Батум и говори за неговите качества като баскетболист.

37-годишният Батум, който е сребърен медалист от Летните Олимпийски игри Токио 2020 и Париж 2024 обяви оттеглянето си от играта в понеделник, 21 септември.

Батум изгрява на баскетболната сцена благодарение на наставника, който е треньор в Льо Ман.

Родени в Нормандия, те се срещат за първи път именно в този клуб през 2004 г., когато пристига 15-годишният Никола. Коле му гласува доверие и го взима в мъжкия тим, където при професионалния си дебют съвсем скоро, Батум става шампион с Льо Ман през 2006-а.

Двамата работят дълго години заедно, като кариерите им се развиват паралелно. Коле бе начело на "сините" от 2009 до 2024 - период, в който и Батум е част от тима.

Коле го кани в мъжкия национален отбор на Франция за първи път през 2009 година. Те имат 177 мача за страната, като кулминацията е финалът на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж срещу Съединените щати (87:98).

Специалистът се изказа ласкаво за своя възпитаник пред L'Équipe:

„Той е играч, който означава много за мен. Имах късмета да го видя да разцъфва в Льо Ман на 15 години. Веднага разпознах изключителните му атлетични качества, преди той да ги покаже, и да остави своя отпечатък в НБА във време, когато малко френски играчи имаха истинска роля."

„Американците винаги казваха, че е страхотен плеймейкър и той беше много такъв и за френския национален отбор", добави Коле, който има във визитката си и две бронзови отличия от световни първенства.

Никола Батум играеше в НБА през последните 11 години. Той се състезаваше за Портланд Трейл Блейзърс от 2008 до 2015 г., след това прекара пет години в Шарлът Хорнетс, а от 2020 до 2023 година бе част от Лос Анджелис Клипърс. Играе за Филаделфия 76ърс една година и се завръща отново в редиците на Клипърс за два сезона, вторият от които се оказва и последен за него като играч.

„Бяхме заедно в почти всяка кампания, с изключение на ЕвроБаскет 2017 и 2022. Той беше ментор на две поколения", добави той.

“Той беше най-младият член на първия отбор, лейтенант. През 2013 г. станахме европейски шампиони, но първоначално той имаше труден турнир със стрелбата си. Трябваше да му кажем, че дори и да му липсва увереност, той притежава всички качества, за да помогне на Паркър, Диау и останалите. Той изигра превъзходен финал срещу Литва", спомни си наставникът.

„След това пое лидерството на новото поколение, това на Еван Фурние и Руди Гобер. Той премина от отбор с по-строг стил на лидерство към такъв с по-споделен. Американците винаги са казвали, че е страхотен плеймейкър и той беше също толкова голям за френския отбор", разказа още Коле.

"Времето с френския национален отбор ни позволи да продължим това, което бяхме започнали няколко години по-рано. В тези ситуации единият винаги помага на другия да расте. Той ми помогна да напредна в треньорската си кариера, както и на много велики играчи", завърши бившият треньор на Франция.

След като се оттегли от националния отбор през 2024 година, Коле бе назначен за специален съветник към техническото направление на Френската федерация по баскетбол, като успоредно с това поема и функции като асистент в клубния френски гранд АСВЕЛ.