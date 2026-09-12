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САЩ и Франция влизат в битка за световната титла

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Двубоят ще бъде повторение на олимпийския финал от Париж.

сащ баскетбол жени
Снимка: БТА
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САЩ и Франция ще се изправят един срещу друг във финала на световното първенство по баскетбол за жени в Берлин. Двубоят ще бъде повторение на олимпийския финал от Париж.

Американките стигнаха до решителния мач след победа с 76:66 над Испания. Двата тима изиграха напълно равностоен двубой в първите три части, а преди последните 10 минути резултатът бе 58:58. Тогава САЩ затегнаха сериозно защитата и допуснаха едва осем точки, за да решат срещата в своя полза.

Бреана Стюарт бе най-резултатна за победителките с 16 точки, а Калея Купър добави 15. За Испания Мария Конде и Ияна Мартин завършиха с по 17 точки.

При нов успех във финала САЩ ще спечелят пета поредна и общо 12-а световна титла.

Франция обаче влиза в битката за златото като най-убедителния отбор в турнира до момента. Французойките победиха домакина Германия с 86:64 и записаха най-малката си разлика в края на мач на това световно първенство.

Габи Уилямс поведе победителките с 22 точки, а Жанел Салаюн добави 14 точки и 11 борби. За Германия Мари Гулих и Ниара Сабали реализираха по 12 точки.

Финалът ще има историческо значение за Франция, която за първи път ще играе за световната титла. Досега французойките имаха само един медал от световно първенство – бронз от първото издание на турнира през 1953 година в Чили, спечелен след успех над Бразилия в мача за третото място.

#Световно първенство по баскетбол за жени 2026 година

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