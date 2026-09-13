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САЩ триумфира за рекорден път със световната титла

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Спорт
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Американките сразиха Франция в Берлин за своето 12-то злато.

сащ триумфира рекорден път световната титла
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Националният отбор на САЩ спечели за рекордния 12-и път световната титла по баскетбол при жените.

Във финала на турнира в Берлин американките победиха Франция с 97:79 (17:20, 26:25, 30:12, 24:22) и затвърдиха доминацията, ставайки за пети пореден път световни шампионки. За последно САЩ не спечели титлата през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спора за златото.

Въпреки сериозната разлика във финала с Франция, американките не стигнаха толкова лесно до победата. На полувремето те изоставаха с две точки при 43:45, а в един момент Франция имаше и двуцифрена преднина при 31:17.

През второто полувреме обаче американският отбор показа напълно ново лице и обезличи френското нападение. Само в третата четвърт световните шампионки вкараха 30 точки срещу 12 на своя противник. В заключителната четвърт разликата достигна и до 27 точки при 86:59 и чак в последните пет минути французойките успяха да стопят част от пасива си.

За победителките Бреана Стюарт бе над всички с "дабъл-дабъл" от 22 точки и 10 борби. Още 18 точки реализира Джаки Йънг, а Калея Купър отбеляза 15.

За французойките, които губят втори пореден финал от САЩ след този на Олимпийските игри в Париж, Доминик Малонга отбеляза 21 точки, а с 20 остана Габи Уилямс, но нито една друга тяхна съотборничка не премина границата от осем точки.

В мача за третото място Испания победи домакина Германия с 81:58 (25:15, 15:21, 21:15, 20:7). За европейските вицешампионки това е четвърти медал от последните пет световни първенства, като те го заслужиха след много добра игра през второто полувреме, което спечелиха с 41:22. За Германия това е първо класиране в топ 4 на Мондиал.

#Национален отбор на Франция по баскетбол за жени #Национален отбор на САЩ по баскетбол за жени

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