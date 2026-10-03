Локомотив Пд и Миньор 2015 ще играят на финала на баскетболния турнир в памет на Пенка Стоянова

Локомотив Пловдив срещу Миньор 2015 Перник е финалът на баскетболния турнир в памет на Пенка Стоянова, който се провежда в зала "Сила" в Пловдив.

В полуфиналите домакините от Локомотив надделяха над състава на ЦСКА с 95:89, докато Миньор се справи със съпротивата на Левски със 107:95.

Така в събота Левски и ЦСКА ще се срещнат в мача за третото място в турнира, като срещата е с начален час 16:00.

Във финала Локомотив ще се изправи срещу Миньор 2016 от 18:00 часа отново в зала "Сила".



