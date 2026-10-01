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Силен Везенков не спаси Олимпиакос от разочарование в Болоня (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
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Въпреки усилията на българина, който отново блесна, гърците преклониха глава след трилър с Виртус в Евролигата.

везенков сред обичайните заподозрени олимпиакос оцеля погледа шакил 39нийл видео
Снимка: euroleaguebasketball/X
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Александър Везенков блесна по традиция, но Олимпиакос преглътна първо разочарование от началото на сезона в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха в трилър на Виртус Болоня с 94:96 в среща от третия кръг, изиграна в зала "ПалаДоца". Драма не липсваше през целия мач, но в последната секунда селекцията на Йоргос Барцокас бе попарена чрез Маркъс Кар, който зарадва състава на Алекс Мубру за първи успех в турнира на богатите.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в сред титулярите и не пропусна да демонстрира познатото си ниво за действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Българският национал постави името си сред реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъла. Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки, 6 борби и 1 откраднати топки за 27 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/9 от средна дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

В стартовата петица попадна и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който не успя да се разпише. Американецът с български паспорт финишира с 2 борби и 8 асистенции за 25 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 0/1 от близо разстояние и 0/1 от тройката.

Срещу името на гърците личат две победи и една загуба, а италианците са на обратния полюс. На 9 октомври (петък) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще домакинстват на Анадолу Ефес, докато Виртус ще има визита на Байерн Мюнхен ден по-рано.

Откриващите минути бяха подвластни на надстрелването. Александър Везенков и Тайлър Дорси бяха ударното дуо на за гостите, докато домакините разчитаха на Маркъс Кар, Алио Диара и Трент Фрейзър. Италианците се погрижиха да имат последната дума в края на встъпителния период за аванс от 3 точки.

Прилив на енергия в защита, съчетана със соловите изпълнения на Мбайе Ндиае и Жан Монтеро, предоставиха възможността на гърците да се доберат не само до обрат но и до мисълта за двуцифрена преднина. „Черно-белите“ не се стреснаха от този факт, отвръщайки на свой ред със съдействието на Дерик Алстън – джуниър, Кар и Диара, които бяха в основата на поредния обрат, но Везенков попадна за момент под светлините на прожекторите и „червено-белите“ се оттеглиха в съблекалнята при 50:49.

Обичайните заподозрени от първото полувреме заблестяха с пълна сила в офанзивен план и на старта на третата част. Отборът от Болоня съумя за пореден път да намери сили и да вземе надмощие, което материализира в 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Ндиае пое щафетата при откриването на заключителната четвърт, когато тимът от Пирея отново се настани на шофьорското място чрез светкавичен обрат. Традицията обаче бе спазена и този път, тъй като Уендъл Мур и Алстън – джуниър накараха домакините отново да си повяват, стопявайки изоставането им само до точка. Драмата се заплете, като кош на Монтеро изведе гостите с точка напред в последните 10 секунди. В ответната атака италианците имаха последната дума и тройка със сирената на Кар хвърлиха в еуфория домакините.

Мбайе Ндие се открои за Олимпиакос с 23 точки и 7 борби. Тайлър Дорси се разписа с 22 точки, включително и с 6 успешни шута зад дъгата.

Маркъс Кар даде тон на Виртус с 22 точки и 10 асистенции. Алио Диара го последва с 18 и 14 борби, Дерик Алстън - джуниър реализира 17, Уендъл Мур приключи с 10 точки.

#Евролига 2026/2027 #БК Виртус Болоня #Коди Милър-Макинтайър #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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