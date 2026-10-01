Силен Везенков не спаси Олимпиакос от разочарование в Болоня (ВИДЕО)

Въпреки усилията на българина, който отново блесна, гърците преклониха глава след трилър с Виртус в Евролигата.
Александър Везенков блесна по традиция, но Олимпиакос преглътна първо разочарование от началото на сезона в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха в трилър на Виртус Болоня с 94:96 в среща от третия кръг, изиграна в зала "ПалаДоца". Драма не липсваше през целия мач, но в последната секунда селекцията на Йоргос Барцокас бе попарена чрез Маркъс Кар, който зарадва състава на Алекс Мубру за първи успех в турнира на богатите.
Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в сред титулярите и не пропусна да демонстрира познатото си ниво за действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Българският национал постави името си сред реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъла. Крилото се прибра в съблекалнята с 20 точки, 6 борби и 1 откраднати топки за 27 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/9 от средна дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.
В стартовата петица попадна и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който не успя да се разпише. Американецът с български паспорт финишира с 2 борби и 8 асистенции за 25 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 0/1 от близо разстояние и 0/1 от тройката.
Срещу името на гърците личат две победи и една загуба, а италианците са на обратния полюс. На 9 октомври (петък) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще домакинстват на Анадолу Ефес, докато Виртус ще има визита на Байерн Мюнхен ден по-рано.
What a way to get your first win! #EveryGameMatters pic.twitter.com/7lvGhRBXFl— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026
Откриващите минути бяха подвластни на надстрелването. Александър Везенков и Тайлър Дорси бяха ударното дуо на за гостите, докато домакините разчитаха на Маркъс Кар, Алио Диара и Трент Фрейзър. Италианците се погрижиха да имат последната дума в края на встъпителния период за аванс от 3 точки.
Прилив на енергия в защита, съчетана със соловите изпълнения на Мбайе Ндиае и Жан Монтеро, предоставиха възможността на гърците да се доберат не само до обрат но и до мисълта за двуцифрена преднина. „Черно-белите“ не се стреснаха от този факт, отвръщайки на свой ред със съдействието на Дерик Алстън – джуниър, Кар и Диара, които бяха в основата на поредния обрат, но Везенков попадна за момент под светлините на прожекторите и „червено-белите“ се оттеглиха в съблекалнята при 50:49.
Обичайните заподозрени от първото полувреме заблестяха с пълна сила в офанзивен план и на старта на третата част. Отборът от Болоня съумя за пореден път да намери сили и да вземе надмощие, което материализира в 4-точков актив след 30 минути игрово време.
CARR WINS IT FOR @VirtusBo— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026
AGAINST THE REIGNING CHAMPS!#MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo pic.twitter.com/cgycicn2eP
Ндиае пое щафетата при откриването на заключителната четвърт, когато тимът от Пирея отново се настани на шофьорското място чрез светкавичен обрат. Традицията обаче бе спазена и този път, тъй като Уендъл Мур и Алстън – джуниър накараха домакините отново да си повяват, стопявайки изоставането им само до точка. Драмата се заплете, като кош на Монтеро изведе гостите с точка напред в последните 10 секунди. В ответната атака италианците имаха последната дума и тройка със сирената на Кар хвърлиха в еуфория домакините.
Мбайе Ндие се открои за Олимпиакос с 23 точки и 7 борби. Тайлър Дорси се разписа с 22 точки, включително и с 6 успешни шута зад дъгата.
Маркъс Кар даде тон на Виртус с 22 точки и 10 асистенции. Алио Диара го последва с 18 и 14 борби, Дерик Алстън - джуниър реализира 17, Уендъл Мур приключи с 10 точки.