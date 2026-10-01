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Апоел си поигра с огъня, но остави Реал с празни ръце в София (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
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Израелците подчиниха испанците във финалните акорди за две поред в Евролигата.

Апоел си поигра с огъня, но остави Реал с празни ръце в София (ВИДЕО)
Снимка: euroleaguebasketball.net
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Апоел Тел Авив намери пътя към втори пореден успех в Евролигата. Тимът, домакинстващ в София, издържа срещу Реал Мадрид след 102:98 в трилър, който се изигра в "Арена 8888". Селекцията на Димитрис Итудис показа две лица, особено през второто полувреме, когато допусна обрат от 20-точков актив, но във финалните акорди успя да сломи състава на Педро Мартинес. По този начин израелците оставиха испанците без ръка от началото на сезона в турнира на богатите.

Така "червените" имат на сметката си две победи и една загуба, докато "белите" все още не знаят какво е успех и са с три поражения. На 8 октомври (четвъртък) Апоел ще има гостуване на Валенсия, а Реал ще посрещне Партизан.

Дебютните минути преминаха в опипването на почвата. Постепенно символичните домакини загатнаха за своя офанзивен потенциал, особено зад дъгата чрез Зак Лидей и Иалйджа Брайънт, които почти се постараха двуцифрената разлика да се превърне в закономерност. Чума Океке се опита да запали искрата за гостите, но израелците стреляха солидно от далечна дистанция за аванс от 9 точки в края на дебютната част.

„Червените“ продължиха с наказателната си акция зад арката и на старта на втория период, когато се поздравиха с още по-солидна разлика, изкована от Бруно Кабокло, Василие Мицич и Дан Отуру. Испанците трудно намираха верните решения, най-вече в дефанзивен план, а тимът от Тел Авив не даде заден ход и се прибра в съблекалнята при 63:43.

Обединените усилия на Тео Маледон, Валтер Таварес и Тимоте Луваво-Кабаро, както и промяната в защита, показаха, че „белите“ не са обречени в хода на второто полувреме, когато изоставането им започна да се топи и изведнъж стана минус 3. Нокдауна бе пълен за символичните домакини, които разчитаха на отделни проблясъци. Убийственото нападение на мадридчани отново се оказа непреодолимо предизвикателство за пълен обрат, а след 30 минути игрово време светлинното табло светеше при 75:75.

Брайънт, Кабокло и Мицич дадоха глътка въздух на израелците, които си върнаха усещането за лидерство в средата на заключителната четвърт. Този път аргументите на „лос бланкос“ в нападение свършиха и „червено-белите“ отново започнаха да се радват на двуцифрен актив с помощта, на Брайънт. Маледон отговори на предизвикателството, оставяйки надежди на „лос меренгес“, но Антонио Блейкни и Брайънт бяха в основата на това успехът да остане в състава на тима от Апоел.

Илайджа Брайънт (13 борби и 7 асистенции) и Василие Мицич блеснаха за Апоел с по 22 точки. Зак Лидей Бруно Кабокло оставиха срещу името си 15, Антонио Блейкни финишира с 12.

Тео Маледон отвърна за Реал с 26 точки, 5 борби и 7 асистенции. Тимоте Луваво-Кабаро приключи с 21 точки, включително и с 5 успешни шута зад дъгата. Валтер Таварес записа 14 и 13 овладени под двата ринга топки, Ник Смит - Джуниър реализира 12.

#Евролига 2026/2027 #БК Апоел Тел Авив #БК Реал Мадрид

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