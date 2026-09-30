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Летящ старт за Спартак Плевен в Европейската северна лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Синьо-белите" не се поколебаха срещу норвежци за мощно начало.

Летящ старт за Спартак Плевен в Европейската северна лига
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Спартак Плевен потегли на висота през новия сезон в Европейската северна лига. Съставът на Желко Лукаич не трепна срещу Фюлинген Лайънс след 79:54 в среща от първия кръг в група B, който се изигра в зала "Фюлинген". "Синьо-белите" предрешиха изхода на мача още през първото полувреме, а в хода на второто не допуснаха колебания, нанасяйки второ поражение в турнира за баскетболистите на Каликс Н'Дайе, които до момента все още не знаят какво е победа.

На 6 октомври (вторник) Спартак ще домакинства на АЕЛ Лимасол, докато два дни по-късно Лайънс ше приемат Жрински Мостар.

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Публикация, споделена от ENBL (@enbleague)


Джейлън МакКлауд и Александър Матушев се погрижиха гостите да властват в началните минути, както и да мечтаят за двуцифрена разлика. Давонте Дейвис, Кайрийк Диксън и Кейлъб Леду показаха, че домакините имат сили да се противопоставят, но „синьо-белите“ имаха последната дума за крехка разлика от 5 точки в края на дебютната част.

Тре Уилямс пое щафетата и вдъхнови спартаклии този път да намерят пътя към двуцифрената разлика. Известен щурм, дело на Леду, остави надежди на норвежците. Впоследствие Роли Уорстър, Уилямс и Маушев направиха така, че тимът от Плевен да си върне усещането за превъзходство и да се прибере в съблекалнята при 45:29.

Синиша Шорак и МакКлауд се постараха участникът в НБЛ да задържи високото ниво на старта на второто полувреме, когато разликата му придоби още по-значителни изражения. Норвежкият тим не бе в състояние да отвърне на предизвикателството, МакКлауд и Уорстър се възползваха от този факт, за да могат гостите да се преборят за аванс от 26 точки след 30 минути игра. В заключителната четвърт ефективността и на двата отбра драстично намаля, но остатъка от мача бе само за протокола.

Джейлън МакКлауд бе познатият лидер за Спартак със своите 20 точки, включително и с 5 точни стрелби зад дъгата. Тре Улямс го последва с 16, Александър Матушев се отчете с 12 и 6 борби.

Кейлъб Леду отговори за норвежците със 17 точки, като наниза 5 точни стрелби от далечна дистанция. Давонте Дейвис добави 14 и 5 борби.

#БК Фюлинген Лайънс #Европейска северна баскетболна лига (ENBL) #БК Спартак Плевен

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