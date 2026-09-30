Балкан даде отпор, но претърпя разочарование при дебюта си в Еврокъп (ВИДЕО)

Балкан показа признаци на оптимизъм, но претърпя разочарование при своя дебют в Еврокъп. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха пред Рациофарм Улм с 84:98 в среща от първия кръг в група D, изиграна в "Рациофарм Арена". Огромните проблеми за селекцията, водена от Богдан Караичич, дойдоха при стрелбата зад дъгата, откъдето съставът на Тай Харелсън изкова успеха след 13 тройки срещу 6, както и от слабата първа четвърт, загубена със 17:31.

Любопитното бе, че „зелените“ стартираха без нито един българин в стартовата петица, а извън групата останаха Гаел Бониля, Павлин Иванов и Димитър Димитров, който е контузен. Освен това тимът от Ботевград трябваше да се лиши и от услугите на Иван Алипиев, тъй като се контузи през първото полувреме.

На 7 октомври (сряда) Балкан ще домакинства за първи път в турнира, приемайки Бахчешехир, докато Рациофарм ще има визита на Манреса, където се подвизава Йордан Минчев.

Убийственото нападение, дело на Джейлънс Симс, Девин Шмит и Айби Уотсън, както и задушаващата защита, окрили домакините да си улеснят задачата още в откриващите минути. Иван Алипиев и Джаванте МакКой бяха единствените светли лъчи за гостите, но липсваше подкрепа от останалите им съотборници, а Симисула Шиту пое щафетата и германците си издействаха разлика от 14 точки в края на дебютната част.

Отборът от Улм експлоатираше добре липсата на добро представяне под коша в защита на своя съперник и продължи да властва безпроблемно. Верните решения на балканци рядко се проявяваха, макар усилията на Дейвид Окуера и Дарнел Едж, а участникът в Бундеслигата се прибра в съблекалнята при 54:39.

Blink and you’ll miss him!



McCoy turns on the jets for the two-handed slam! #RoadToGreatness pic.twitter.com/iSZVq1HqTs — BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026

Домакините парираха всеки опит за щурм на „зелените“, за които единствено МакКой поемеше отговорността в офанзивен план. Стрелбата зад дъгата отново заработи в ключов момент за „бяло-оранжевите“, които си извоюваха 16-точков актив след 30 минути игрово време.

Двуцифрената разлика остана закономерност за домакинския отбор и дълго време в заключителната четвърт. Прилив на енергия в защита, комбинирана със солови изпълнения на Едж и МакКой, открехнаха вратичката за ботевградския тим, стопявайки изоставането му само до 10 точки. Все пак Уотсън се намеси и остави спокойствието в германските редици до финалната сирена.

Джаванте МакКой изригна за Балкан със своите 32 точки. Дарнел Едж остави на сметката си 18 и 5 асистенции, Дейвид Окуера се отчете с 16 и 10 борби.

Айби Уотсън даде тон за успеха на германците с 19 точки. Симисула Шуто регистрира 17 и 7 борби, Михаел Ратай и Джейлън Симс (5 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 15.