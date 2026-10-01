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Берое приключи с Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
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Старозагорки не успяха да преодолеят испанското предизвикателство.

Берое приключи с Еврокъп
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Берое Стара Загора се прости с Еврокъп. Баскетболистките на Николай Господинов допуснаха поражение срещу Бакси Ферол след 58:85 във втория мач от квалификациите. В "Полидепортиво А Малата" старозагорският тим направи опит да се противопостави, особено през първите три части, но разликата в класите отново бе очевидна и в последната момичетата на Лино Лопес окончателно подпечатаха своя успех в пресявките. Задачата на "зелено-белите" бе трудна още преди седмица, когато отстъпиха в Стара Загора с 61:76.

Европейският път на Берое обаче не свършва, тъй като продължава своето участие в Адриатическата лига. От своя страна отборът от Ферол вече си осигури място в редовния сезон на втората по сила надпревара при жените на Стария континент.


Домакините не се забавиха с натрупването на двуцифрената преднина на старта, като тя дойде с помощта на Катерина Галицкова и Никола Приеде. Александра Катанич и Деана Стоановска показаха, че гостите могат да дадат отпор и да стопят изоставането си, но испанките имаха достатъчно оръжия в нападение за аванс от 6 точки в края на дебютната част.

Точният мерник на Каролина Сотолова помогна на отбора от Ферол да си върне двуцифрения актив през втората част. Макар и геройствата на Стояновка, която влезе в ритъм, „зелено-белите“ нямаха отговор за Галичкова и Маргарет Дуган, за може испанският отбора да се изстреля на голямата почивка при 63:47.

Галичкова бе пода пара и при подновяването на играта, което остави достатъчно спокойствие на домакините. Стояновска и Катанич за пореден път се оказаха главните действащи лица за българките, но Дуган пое щафетата и испанките се радваха на преднина от 16 точки. В последната част изненадата трудно можеше да се получи и единствената интрига бе само какъв ще е крайният резултат.

Деана Стояновска изригна за Берое със своите 30 точки, от които успешни стрелби от далечна дистанция. Александра Катанич завърши с 12, 8 борби и 7 асистенции.

Катерина Галичкова бе над всички за победителките с 15 точки. Каролина Сотолова наниза 14, като добави към сметката си 5 борби, 6 асистенции и 4 точни стрелби зад дъгата. Маргарет Дуган има 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

#БК Бакси Ферол #Еврокъп за жени 2026/2027 #БК Берое Стара Загора - жени

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